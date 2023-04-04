Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: على هذا الاساس سيّرنا أمور الدولة بأقل كلفة ممكنة وأجرينا انتخابات نيابية ووقعنا اتفاقاً أولياً مع صندوق النقد الدولي وانجزنا مشاريع القوانين الاصلاحية ذات الصلة والتي باتت في عهدة مجلس النواب

Lebanon 24
04-04-2023 | 12:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقولا نحاس: اذا أقر مجلس النواب مشاريع القوانين المطلوبة قد نشهد اتفاقاً مع#صندوق النقد الدولي والشعب اللبناني يدفع ثمن كل يوم بتأخير الاتفاق (الجديد)
lebanon 24
06/04/2023 08:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وفد صندوق النقد الدولي جدد دعمه للبنان وامله في ان نسرع في اقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي معه والذي من شأنه ان يفتح ابواب الامل للبنان
lebanon 24
06/04/2023 08:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أناشد مجلس النواب بلجانه لمناقشة واقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" بأسرع وقت والرئيس برّي اقتنع بالاتفاق مع صندوق النقد
lebanon 24
06/04/2023 08:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سعادة الشامي: حتى القوانين التي قدمت لمجلس النواب ارسلت الى صندوق النقد ووصلت الى واشنطن (LBCI)
lebanon 24
06/04/2023 08:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:26 | 2023-04-06
00:31 | 2023-04-06
23:55 | 2023-04-05
19:30 | 2023-04-05
19:30 | 2023-04-05
19:26 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website