ميقاتي: على هذا الاساس سيّرنا أمور الدولة بأقل كلفة ممكنة وأجرينا انتخابات نيابية ووقعنا اتفاقاً أولياً مع صندوق النقد الدولي وانجزنا مشاريع القوانين الاصلاحية ذات الصلة والتي باتت في عهدة مجلس النواب

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