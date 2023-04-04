ميقاتي: ما يبدو هو أنّ البعض يريد الهروب من مسؤوليته عن عدم اجراء الانتخابات الرئاسية واقرار القوانين المطلوبة بتحميلنا المسؤولية عما ارتكبته السياسات العقيمة على مدى كل السنوات الماضية

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