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ميقاتي: ليكن معلوماً أننا لن نلين أو نستكين أمام طغيان أحد أو افتراء أحد والحملات الإعلامية والاساءات الشخصية المنظمة والمستمرة لن تنجح في تحميلنا مسؤولية جهنم التي وعدونا بها او في إحباطنا

Lebanon 24
04-04-2023 | 12:38
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