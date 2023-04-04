ميقاتي: ليكن معلوماً أننا لن نلين أو نستكين أمام طغيان أحد أو افتراء أحد والحملات الإعلامية والاساءات الشخصية المنظمة والمستمرة لن تنجح في تحميلنا مسؤولية جهنم التي وعدونا بها او في إحباطنا

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