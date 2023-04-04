ميقاتي: يأخدون علينا العطاء من دون ضجة وخدمة الناس سراً أكثر من العلانية ونقول لهم عطاؤنا لله وهو يُجزي عليه وخدمة الناس عبادة فخيركم خيركم لأهله

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