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ميقاتي: يأخدون علينا العطاء من دون ضجة وخدمة الناس سراً أكثر من العلانية ونقول لهم عطاؤنا لله وهو يُجزي عليه وخدمة الناس عبادة فخيركم خيركم لأهله

Lebanon 24
04-04-2023 | 12:40
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