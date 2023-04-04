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مدعي عام مانهاتن: ترمب قدّم تصريحات زائفة لتغطية جرائم مرتبطة بانتخابات 2016 ودفع رشاوى عبر شركات وهمية

Lebanon 24
04-04-2023 | 17:51
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