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الرئاسة الفلسطينية: نحذر سلطات الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر بالأماكن المقدسة التي ستؤدي إلى الانفجار الكبير

Lebanon 24
04-04-2023 | 19:50
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