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ترمب: الرئيس بايدن أخذ وثائق سرية حين كان عضواً في مجلس الشيوخ ومع ذلك لم يتعرض للمضايقة مثلي

Lebanon 24
04-04-2023 | 20:56
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