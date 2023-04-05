Advertisement

أخبار عاجلة

مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث الصوتي

Lebanon 24
05-04-2023 | 02:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شبكة روداوو الكردية: تركيا ألغت جميع الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية حتى الـ 7 نيسان (الحدث)
lebanon 24
06/04/2023 08:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مطار بن غوريون الدولي يبدأ بإعادة جدولة الرحلات الجوية تمهيداً لاستئنافها بعد التوترات والإحتجاجات (الجزيرة)
lebanon 24
06/04/2023 08:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المدني الفرنسي يطلب إلغاء 20% من الرحلات بمطار أورلي في باريس الثلاثاء والأربعاء (العربية)
lebanon 24
06/04/2023 08:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حميه: يؤمن هذا المشروع أكثر من 500‏ فرصة عمل مباشرة ودائمة و2000‏ فرصة عمل غير مباشرة دون تكبيد خزينة الدولة اية أعباء وسيمكّن المطار من استقطاب المزيد من شركات الطيران منخفضة التكلفة ومن زيادة عدد الرحلات المجدولة ويحسن كفاءة ونوعية الخدمة المقدمة
lebanon 24
06/04/2023 08:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:31 | 2023-04-06
23:55 | 2023-04-05
19:30 | 2023-04-05
19:30 | 2023-04-05
19:26 | 2023-04-05
19:11 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website