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الراعي: السياسة السيئة تستعمل كلّ الوسائل للوصول الى مصالحها ولا تعرف كيف تحاور

Lebanon 24
05-04-2023 | 05:29
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البطريرك الراعي: نحن أمام جماعة سياسية خالية من أي مسؤولية تمارس السياسة وفقاً لمصالحها ومن المؤلم حقاً غياب رجال الدولة والبرهان أنّ لا أحد يقدّم أي مشروع جدّي لإنهاض لبنان من انهياره الكامل
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06/04/2023 08:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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06/04/2023 08:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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06/04/2023 08:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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