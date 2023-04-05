Advertisement

أخبار عاجلة

النواب يتوجّهون الى مأدبة الغذاء التي دعاهم إليها البطريرك الراعي مع انتهاء الخلوة في بيت عنيا

Lebanon 24
05-04-2023 | 06:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلوة روحية في بيت عنيا بمشاركة 53 نائبًا.. الراعي: ليسأل كل سياسي نفسه: ماذا أنتج في المسؤولية التي أوكلت إليه؟
lebanon 24
06/04/2023 08:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار": نتمنى أن يفضي لقاء بيت عنيا الى تنبيه النواب المسيحيين للمخاطر الوجودية
lebanon 24
06/04/2023 08:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بعد عودتي من الفاتيكان سأزور البطريرك الراعي وأطلعه على مجريات المباحثات التي سأجريها هناك
lebanon 24
06/04/2023 08:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: نرحب بالتقارب بين السعودية وايران ونبارك هذه الخطوة التي تندرج في اطار مصالحة سياسية ونتمنى ان تترجم في لبنان لكي يكون مكان تلاقي
lebanon 24
06/04/2023 08:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:31 | 2023-04-06
23:55 | 2023-04-05
19:30 | 2023-04-05
19:30 | 2023-04-05
19:26 | 2023-04-05
19:11 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website