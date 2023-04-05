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بوتين: نعمل على إقامة علاقات مع الولايات المتحدة قائمة على مبدأ المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

Lebanon 24
05-04-2023 | 08:44
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