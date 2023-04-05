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محافظ الجنوب منصور ضو ترأس اجتماع مجلس الامن الفرعي وعرض الاوضاع الامنية في صيدا والجنوب (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
05-04-2023 | 10:45
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