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المتحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام للهيئة الدولية مصدوم من عنف قوات الأمن الإسرائيلية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
05-04-2023
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12:32
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