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المتحدث باسم المفوضية الأوربية بيتر ستانو: نطالب بالحفاظ على الوضع القانوني القائم للأماكن المقدسة

Lebanon 24
05-04-2023 | 17:37
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