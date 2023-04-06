"الحرة" عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: خلال تقييم الأوضاع أجريت مراجعة متعددة الجوانب لإطلاق الصواريخ في اليوم الأخير من لبنان وقطاع غزة وتم تلقي تحديث استخباراتي حول آخر التطورات في الساحات العامة

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