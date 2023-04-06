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اليونيفيل: لدينا علم بالتقارير بشأن وقوع انفجارات قرب بلدة المطلة ونحقق في الأمر (الجزيرة)

Lebanon 24
06-04-2023 | 14:10
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