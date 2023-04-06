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البيت الأبيض: قلقون من العنف في إسرائيل ولاحظنا تصاعد الهجمات ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد (الحرة)

Lebanon 24
06-04-2023 | 14:51
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