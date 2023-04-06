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مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: الكابينت لم ينعقد بعد ونتنياهو لايزال يعقد اجتماعا موسعا لتقييم الأوضاع (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
06-04-2023 | 15:04
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