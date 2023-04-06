رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاء مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو: ندين عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان والجيش واليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات ما حصل وتوقيف الفاعلين

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