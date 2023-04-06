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وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش متأهب على كافة الجبهات للتعامل مع كافة السيناريوهات
Lebanon 24
06-04-2023
|
18:31
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