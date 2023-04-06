Advertisement

أخبار عاجلة

بيان الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: إقرار سلسلة إجراءات للرد على إطلاق الصواريخ من الشمال والجنوب

Lebanon 24
06-04-2023 | 19:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين كبار: جولة الرد في غزة ولبنان انتهت طالما توقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل (التلفزيون الجديد)
lebanon 24
09/04/2023 06:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قدم توصية للمجلس الوزاري المصغر بعدم استهداف "حزب الله"
lebanon 24
09/04/2023 06:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحرة" عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: خلال تقييم الأوضاع أجريت مراجعة متعددة الجوانب لإطلاق الصواريخ في اليوم الأخير من لبنان وقطاع غزة وتم تلقي تحديث استخباراتي حول آخر التطورات في الساحات العامة
lebanon 24
09/04/2023 06:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء سيتخذ قرارا بشأن الرد على إطلاق الصواريخ من ‎لبنان من دون جر ‎"حزب الله" للحرب (الجزيرة)
lebanon 24
09/04/2023 06:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:11 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
16:57 | 2023-04-08
16:44 | 2023-04-08
16:35 | 2023-04-08
16:08 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website