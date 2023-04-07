الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: المسجد الأقصى سيظل قادرا على تفجير الأوضاع كل مرة لأن شعبنا ومقاومته لن تمرر جرائم الاحتلال دون رد (الجزيرة)

Lebanon 24