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لافروف: الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تهدد بتفاقم الوضع أكثر وندعو للامتثال لقرارات الأمم المتحدة

Lebanon 24
07-04-2023 | 05:24
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