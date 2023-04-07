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وزارة الخارجية الفرنسية: باريس متمسكة بسيادة لبنان واستقراره وبأمن إسرائيل

Lebanon 24
07-04-2023 | 07:54
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