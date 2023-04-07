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نتنياهو من موقع إطلاق النار في الأغوار: سنعمل على تعزيز قوات الأمن (العربية)

Lebanon 24
07-04-2023 | 11:52
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