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وسائل إعلام فلسطينية: مستوطنون يعتدون على الأهالي في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس

Lebanon 24
07-04-2023 | 13:40
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