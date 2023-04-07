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نصرالله: سأتطرق لما حصل في جنوب لبنان وقطاع غزة يوم الجمعة المقبل خلال إحياء يوم القدس العالمي

Lebanon 24
07-04-2023 | 14:36
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