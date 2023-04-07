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الناطق باسم حركة حماس: عمليات الرد على الجرائم في الأقصى تتصاعد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال (الجزيرة)

Lebanon 24
07-04-2023 | 15:26
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