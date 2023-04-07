Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق نار على سيارة مستوطنين غرب رام الله ولا إصابات (العربية)

Lebanon 24
07-04-2023 | 15:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
4 إصابات لمستوطنين منهم 2 في حالة حرجة في عملية إطلاق نار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/04/2023 06:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية: القتيل والمصابون في إطلاق النار بتل أبيب سياح أجانب
lebanon 24
09/04/2023 06:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات في عملية إطلاق النار والدهس المزدوجة التي وقعت بمنطقتين وسط تل أبيب إلى 7 إصابات (سبوتنيك)
lebanon 24
09/04/2023 06:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شخصين جراء إطلاق نار في تل أبيب (العربية)
lebanon 24
09/04/2023 06:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:36 | 2023-04-08
23:28 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
16:57 | 2023-04-08
16:44 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website