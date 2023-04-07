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قرار جديد لنتنياهو إثر التصعيد الأمني.. هذا ما يخطط له

Lebanon 24
07-04-2023 | 16:06
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أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل أن بنيامين نتنياهو وجّه الجيش بتحريك قوات إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية.

وأفادت "الجزيرة" بأن "نتنياهو أصدر تعليماته بتعبئة جميع وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود".
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هذا وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن "قائد قوات حرس الحدود الإسرائيلية أمر باستدعاء 4 وحدات بالإضافة إلى 6 وحدات تعمل حالياً". وقالت إن "حرس الحدود الإسرائيلي يعزز قواته بأربع وحدات إضافية يوم الأحد المقبل".
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