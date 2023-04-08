البطريرك الراعي برسالة الفصح: المسؤولون نذروا نفوسهم للعمل السياسي وإذا لم يُحقّقوا في ذواتهم قيامة القلب ويعبروا من حالة الخطيئة إلى النعمة لظلّوا مُمعنين في خراب الدولة

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