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الراعي: إلى متى تبقى أرض لبنان مُباحة لكلّ حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمّل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجيّة التي تخنقه يوماً بعد يوم؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 02:39
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الراعي: إلى متى تبقى أرض لبنان مُباحة لكلّ حامل سلاح وإلى متى يتحمّل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجيّة؟
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ميقاتي: إنّ هذه الثوابت الراسخة في رؤيتنا السياسية التي تدفعنا الى المعالجة بحكمة لم تجعلنا يوماً نساوم أو نتنازل عن حضور ودور وحقوق المكوّن الأساسي الذي نُمثّل وهذا ليس من باب الطروحات المذهبية،لكن لبنان محكوم بالتوافقية الطائفية
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