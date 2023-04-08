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الراعي: الاسرة الدولية تحمي اللاجئين السوريين على حساب لبنان لاسباب سياسية خفية ومن الواجب العمل من قبل النواب والمسؤولين على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك

Lebanon 24
08-04-2023 | 02:40
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