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دبابات الجيش الإسرائيلي تقصف أهدافاً داخل الاراضي السورية رداً على إطلاق صواريخ من الجولان

Lebanon 24
08-04-2023 | 15:52
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