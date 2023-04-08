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إصابة فلسطينيين بجروح جراء هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة دير بلوط في سلفيت بالضفة الغربية

Lebanon 24
08-04-2023 | 16:08
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