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سكاي نيوز عن رويترز: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم شنته إسرائيل بالصواريخ وتسقط عددا منها

Lebanon 24
08-04-2023 | 23:28
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