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المرصد السّوري: إطلاق الصواريخ من الجولان يحتاج لموافقة "النظام السوري" و "حزب الله" في سوريا (الحدث)

Lebanon 24
09-04-2023 | 02:10
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