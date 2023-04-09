Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح أمام زواره: إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهونٌ بإنتهاء البحث بموضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة

Lebanon 24
09-04-2023 | 03:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وأنا أجاهد مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الأمنية كافة والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارت العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعبًا جدًا إعاد
lebanon 24
11/04/2023 14:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
11/04/2023 14:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام زوّاره في السراي: الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم لجهة تنظيم آلية تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية المعدّل تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي
lebanon 24
11/04/2023 14:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من "الريجي": أتينا اليكم اليوم من جلسة عادية للحكومة اتخذنا فيها سلسلة قرارات ملحة تحاول معالجة الاوضاع المالية المتدهورة للموظفين لتأمين استمرارية المرافق العامة وادارات الدولة
lebanon 24
11/04/2023 14:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:33 | 2023-04-11
07:32 | 2023-04-11
07:28 | 2023-04-11
07:17 | 2023-04-11
07:17 | 2023-04-11
07:16 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website