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ميقاتي: اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام تُواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأنٍّ ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية

Lebanon 24
09-04-2023 | 03:19
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