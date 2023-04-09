ميقاتي: اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام تُواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأنٍّ ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية

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