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ميقاتي: التحقيقات كشفت أنّ ما حصل في الجنوب كان عبارة عن ردّة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزّة

Lebanon 24
09-04-2023 | 03:22
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