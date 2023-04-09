ميقاتي: موضوع المتقاعدين يتم درسه أيضاً بعيداً عن ضغوطات التهديد والشعبوية التي يعتمدها البعض لمساعدة ودعم هذه الشريحة من الناس التي قدمت خدمات أساسية في كل القطاعات لا سيما في الأسلاك العسكرية والأمنيّة

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