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ميقاتي: الهجوم الإسرائيلي على المُصلّين في المسجد الأقصى وإنتهاك حرمته أمرٌ غير مقبول على الإطلاق ويُشكلُ تجاوزاً لكل القوانين والأعراف ويتطلب وقفة عربية ودولية جامعة لوقف هذا العدوان السافر

Lebanon 24
09-04-2023 | 03:24
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