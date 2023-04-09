ميقاتي: الهجوم الإسرائيلي على المُصلّين في المسجد الأقصى وإنتهاك حرمته أمرٌ غير مقبول على الإطلاق ويُشكلُ تجاوزاً لكل القوانين والأعراف ويتطلب وقفة عربية ودولية جامعة لوقف هذا العدوان السافر

Lebanon 24