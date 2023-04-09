ميقاتي: هناك فريق سياسيّ لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل ويريد الوصول إلى التعطيل التام للحكومة والانهيار التام ويتصرف على قاعدة الانتقام المتأخر من اتفاق الطائف ويعملُ على نسفه بكلّ الوسائل

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