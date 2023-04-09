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ميقاتي: هناك فريق سياسيّ لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل ويريد الوصول إلى التعطيل التام للحكومة والانهيار التام ويتصرف على قاعدة الانتقام المتأخر من اتفاق الطائف ويعملُ على نسفه بكلّ الوسائل

Lebanon 24
09-04-2023 | 03:25
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