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ميقاتي: أتوجه بالتهنئة إلى جميع المسيحيين بعيدي الشعانين والفصح المجيد مُتمنياً أن يعيد الله هذه الأعياد على الجميع بالصحة والعافية وعلى لبنان بالسّلام الدائم والاستقرار

Lebanon 24
09-04-2023 | 03:26
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