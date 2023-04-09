ميقاتي: أتوجه بالتهنئة إلى جميع المسيحيين بعيدي الشعانين والفصح المجيد مُتمنياً أن يعيد الله هذه الأعياد على الجميع بالصحة والعافية وعلى لبنان بالسّلام الدائم والاستقرار

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