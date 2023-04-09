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الراعي في عظة قداس الفصح: نحتفل برتبة السلام ونتمنى للجميع عطية السلام الداخلي ونشره في عائلاتنا ومجتمعنا وأوطاننا

Lebanon 24
09-04-2023 | 03:37
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