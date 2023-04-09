الراعي: قيامة المسيح ليست للمسيحيين حصراً إنما لجميع الناس فهي لكل البشر وكل مسؤول في الدولة والمجتمع لا يعيش قيامة القلب سيغرق في أنانيته ومصالحه الصغيرة ويفقد ثقة من هم في دائرة مسؤولياته

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