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مسؤولون غربيون لـ"نيويورك تايمز": قوة تابعة للحرس الثوري كانت تستعد لتوجيه ضربات ببحر العرب ضد سفن إسرائيلية (الجزيرة)

Lebanon 24
09-04-2023 | 04:45
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