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"أكسيوس" عن مكتب نتنياهو: تقارير صحف أميركية بشأن تدخل الموساد في مظاهرات داخلية في إسرائيل كاذبة تماماً

Lebanon 24
09-04-2023 | 05:35
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