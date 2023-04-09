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إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مسؤولين: لقاء نتنياهو برؤساء مجالس غلاف غزة يعكس استمرار التوتر ​​على معظم الجبهات

Lebanon 24
09-04-2023 | 06:42
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