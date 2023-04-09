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الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

Lebanon 24
09-04-2023 | 07:52
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